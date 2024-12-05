В Башкирии осудят водителя «Газели» за ДТП с ребенком

Как сообщают в надзорном ведомстве республики, водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. При это он покинул место происшествия, оставив ребенка в опасности.
Авария произошла в июне этого года на 238 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Водитель «Газели» спровоцировал ДТП между автомобилями «Лада Веста Кросс» и «Киа Рио», после чего уехал в неизвестном направлении. И бросил на месте 13-летнего пассажира, который получил тяжелые травмы.
Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело передано в суд.