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В Башкирии осудят водителя «Газели» за ДТП с ребенком

В Башкирии осудят водителя «Газели» за ДТП с ребенком. Белорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Уфы.

Как сообщают в надзорном ведомстве республики, водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. При это он покинул место происшествия, оставив ребенка в опасности.

Авария произошла в июне этого года на 238 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Водитель «Газели» спровоцировал ДТП между автомобилями «Лада Веста Кросс» и «Киа Рио», после чего уехал в неизвестном направлении. И бросил на месте 13-летнего пассажира, который получил тяжелые травмы.

Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело передано в суд.