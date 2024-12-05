Состояние российского подростка, попавшего в реанимацию на Бали, удалось стабилизировать

Как SHOT рассказали врачи, сейчас угроза жизни 16-летнего Ярослава снята. Давление и пульс в норме, парню поднимают гемоглобин и уже после этого назначат точную дату транспортировки в РНИМУ им. Пирогова — предварительно, это будет через два дня.
Ранее мы писали, что Ярослав Жуков разбился на байке на острове. Его доставили в больницу в критическом состоянии с множественными переломами, разрывами желудка и мочевого пузыря. Сначала индонезийские врачи отказывались передавать родственникам информацию о ходе лечения, но после вмешательства российских дипломатов передумали и разрешили передать пациента РФ.