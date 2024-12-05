Состояние российского подростка, попавшего в реанимацию на Бали, удалось стабилизировать

Как SHOT рассказали врачи, сейчас угроза жизни 16-летнего Ярослава снята. Давление и пульс в норме, парню поднимают гемоглобин и уже после этого назначат точную дату транспортировки в РНИМУ им. Пирогова — предварительно, это будет через два дня.