ОМОН задержал директора минской фирмы за неожиданным занятием. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Директор фирмы задержан во время закладки наркотиков», — сказано в сообщении.
По данным милиции, сотрудниками наркоконтроля совместно с ОМОН в поличным был задержан 35-летний сбытчик психотропов, который работал на интернет-магазин, связанный с продажей запрещенных веществ.
Говорится, что фигуранта удалось задержать в момент, когда он осуществлял очередную закладку, ждал сообщения с адресом от куратора, чтобы поехать за оптовой партией наркотика. В ведомстве отметили, что при нем в машине, а также в точке расположения мастер-клада милиция нашла и изъяла 101 грамм особо опасного психотропа. Кроме того, были изъяты приспособления для его фасовки.
Задержанный сказал, что нелегальным бизнесом он начал заниматься около месяца назад.
«Официально мужчина является директором частной фирмы, занимающейся арендой автомобилей», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.
В отношении фигуранта было заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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