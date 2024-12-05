ОМОН задержал директора минской фирмы за неожиданным занятием

Говорится, что фигуранта удалось задержать в момент, когда он осуществлял очередную закладку, ждал сообщения с адресом от куратора, чтобы поехать за оптовой партией наркотика. В ведомстве отметили, что при нем в машине, а также в точке расположения мастер-клада милиция нашла и изъяла 101 грамм особо опасного психотропа. Кроме того, были изъяты приспособления для его фасовки.