В центре Челябинска произошло ДТП с двумя автобусами и BMW

Авария с пассажирским транспортном произошла сегодня, 5 декабря, в районе 11:30 часов. На проспекте Ленина рядом с поворотом на улицу Советскую столкнулись два маршрутных пассажирских автобуса и белый BMW. О происшествии сообщает корреспондент chel.aif.ru.
На фото с места аварии видно, что транспорт выстроился друг за другом в торону площади Революции: первым стоит BMW, к нему вплотную первый пассажирский автобус и с разбитым лобовым стеклом и искореженным бампером следом второй автобус. На месте работают инспекторы ДПС.