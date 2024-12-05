В центре Челябинска произошло ДТП с двумя автобусами и BMW

На фото с места аварии видно, что транспорт выстроился друг за другом в торону площади Революции: первым стоит BMW, к нему вплотную первый пассажирский автобус и с разбитым лобовым стеклом и искореженным бампером следом второй автобус. На месте работают инспекторы ДПС.