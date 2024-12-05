Владельцев челябинского ресторана брал спецназ: в чем их обвиняют и что им грозит

В результате незаконной деятельности, считают правоохранители, организаторы схемы смогли получить не менее 280 млн рублей. За подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 172 УК РФ, и максимальный срок наказания — до семи лет лишения свободы. Но еще более серьезные последствия наступают и за создание преступного сообщества по статье 210 УК РФ: за такую деятельность предусмотрен срок от 12 до 20 лет.