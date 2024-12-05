Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельцев челябинского ресторана брал спецназ: в чем их обвиняют и что им грозит

Задержанных обвиняют в незаконных валютных операциях, принесших им не менее 280 млн рублей дохода.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Владельцев челябинского ресторана брал спецназ.
Источник: МВД России

В Челябинске полиция, УФСБ и спецназ Росгвардии провели операцию в местном ресторане «Гриль Хаус». По информации агентства «Первое областное», там задержали 10 граждан, в том числе владельцев заведения Сергея и Татьяну Малетиных.

Как сообщает региональная пресса, правоохранительные органы подозревают рестораторов, их дочь и еще несколько человек в создании преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что организованное преступное сообщество сформировалось в 2023 году. Его участники предоставляли нелегальные услуги в финансовой сфере, приобретая и продавая иностранную валюту.

Согласно законодательству РФ, правом на валютные операции обладают только официально зарегистрированные и имеющие соответствующую лицензию организации. Помимо рестораторов, которым инкриминируют создание сообщества, в незаконной деятельности могли участвовать еще восемь человек. Они занимались поиском потенциальных клиентов и проведением операций по обмену валюты.

В результате незаконной деятельности, считают правоохранители, организаторы схемы смогли получить не менее 280 млн рублей. За подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 172 УК РФ, и максимальный срок наказания — до семи лет лишения свободы. Но еще более серьезные последствия наступают и за создание преступного сообщества по статье 210 УК РФ: за такую деятельность предусмотрен срок от 12 до 20 лет.