Владельцев челябинского ресторана брал спецназ: в чем их обвиняют и что им грозит

В Челябинске полиция, УФСБ и спецназ Росгвардии провели операцию в местном ресторане «Гриль Хаус». По информации агентства «Первое областное», там задержали 10 граждан, в том числе владельцев заведения Сергея и Татьяну Малетиных.
Как сообщает региональная пресса, правоохранительные органы подозревают рестораторов, их дочь и еще несколько человек в создании преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что организованное преступное сообщество сформировалось в 2023 году. Его участники предоставляли нелегальные услуги в финансовой сфере, приобретая и продавая иностранную валюту.
Согласно законодательству РФ, правом на валютные операции обладают только официально зарегистрированные и имеющие соответствующую лицензию организации. Помимо рестораторов, которым инкриминируют создание сообщества, в незаконной деятельности могли участвовать еще восемь человек. Они занимались поиском потенциальных клиентов и проведением операций по обмену валюты.
В результате незаконной деятельности, считают правоохранители, организаторы схемы смогли получить не менее 280 млн рублей. За подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 172 УК РФ, и максимальный срок наказания — до семи лет лишения свободы. Но еще более серьезные последствия наступают и за создание преступного сообщества по статье 210 УК РФ: за такую деятельность предусмотрен срок от 12 до 20 лет.