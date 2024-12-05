В Башкирии два человека пострадали в аварии со скорой помощью

В Абзелиловском районе Башкирии произошла авария с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, бригада спешила на вызов. На третьем километре дороги Аскарово — Давлетово — Аэропорт машина вылетела в кювет. Предположительно, 50-летний водитель «УАЗ» не справился с управлением.
В результате пострадали 23-летний фельдшер и водитель. Они доставлены в больницу.
По факту ДТП начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.