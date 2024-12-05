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В Башкирии два человека пострадали в аварии со скорой помощью

В Башкирии спешащая на вызов «скорая» опрокинулась в кювет, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии произошла авария с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, бригада спешила на вызов. На третьем километре дороги Аскарово — Давлетово — Аэропорт машина вылетела в кювет. Предположительно, 50-летний водитель «УАЗ» не справился с управлением.

В результате пострадали 23-летний фельдшер и водитель. Они доставлены в больницу.

По факту ДТП начато разбирательство.

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