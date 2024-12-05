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Детей из Приморья вывозили в Италию на усыновление за 1000 долларов

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ФедералПресс. В Приморье и Хабаровске проводятся проверки по факту вывоза детей для усыновления в другие государства в 90-е годы. Такие данные были озвучены на федеральном канале в программе «Малахов».

Источник: Freepik

«В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Отмечается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проверяются озвученные факты», — сообщили в СК России.

Как оказалось, детей буквально продавали в другие государства. Одним из них стала Италия. Посредником всей этой схемы стала жительница Перми Надежда Фратти, которая в общей сложности переправила за границу 1260 детей. За оказанные услуги она брала 1000 долларов США за каждого малыша.

Детей женщина находила в неблагополучных семьях и детских домах. Спустя годы матери, сумевшие наладить свою жизнь, пытаются отыскать своих детей.

Как стало известно на шоу, подобные организации, занимающиеся переправкой детей в другие государства, действуют в России до сих пор.

В настоящее время СК России по данному факту проводит проверки. Руководству СУ СК Приморского и Хабаровского краев поручено предоставить доклад по озвученной проблеме.

Напомним, во Владивостоке задержана вооруженная банда иностранцев. Все они предстанут перед судом.