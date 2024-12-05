Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре сгорела станция техобслуживания

В Краснодаре на улице Академика Губкина произошел пожар на станции техобслуживания, охвативший площадь более 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Огонь распространился на 550 квадратных метров, но был локализован благодаря оперативным действиям пожарных. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.

Возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, открытое горение было полностью потушено. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины пожара выясняются, ведется проверка.

пожары