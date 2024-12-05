Огонь распространился на 550 квадратных метров, но был локализован благодаря оперативным действиям пожарных. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.
Возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, открытое горение было полностью потушено. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Причины пожара выясняются, ведется проверка.
В Краснодаре сгорела станция техобслуживания
В Краснодаре на улице Академика Губкина произошел пожар на станции техобслуживания, охвативший площадь более 500 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Огонь распространился на 550 квадратных метров, но был локализован благодаря оперативным действиям пожарных. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.