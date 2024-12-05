Во Владивостоке супруг пациентки избил медиков за обувь на вызове

Прокуратура Владивостока проверяет инцидент с насилием в отношении медиков, возникший из-за их обуви, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что вечером 4 декабря бригада скорой помощи прибыла на вызов по улице Русской для оказания медицинской помощи пациентке. Во время работы медиков ее супруг, воспользовавшись незначительным поводом, начал конфликтовать из-за того, что медики были в обуви. Затем мужчина применил насилие в отношении медицинских работников.
Прокуратура Советского района поставила на контроль доследственную проверку для установления всех обстоятельств происшествия и хода расследования. Мужчина также подал встречное заявление на медиков.
Напомним, в сентябре во Владивостоке мигрант разбил окно больницы и напал на врача скорой помощи. Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело. Было установлено, что ночью 23 сентября подозреваемый демонстративно разбил стекло сторожки медицинского учреждения на улице Русской. Также мужчина ударил водителя скорой помощи.