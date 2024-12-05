Во Владивостоке супруг пациентки избил медиков за обувь на вызове

Установлено, что вечером 4 декабря бригада скорой помощи прибыла на вызов по улице Русской для оказания медицинской помощи пациентке. Во время работы медиков ее супруг, воспользовавшись незначительным поводом, начал конфликтовать из-за того, что медики были в обуви. Затем мужчина применил насилие в отношении медицинских работников.