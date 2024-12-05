Житель Башкирии обвиняется в жестоком убийстве инвалида-колясочника

Мужчина рассказал, что они повздорили со знакомым и стали драться, а 37-летний хозяин дома схватился за нож и стал им угрожать. Тогда мужчина выхватил оружие и нанёс около 14 ножевых ранений оппоненту в область груди, шеи и спины, после чего скрылся.