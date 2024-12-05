Житель Башкирии обвиняется в жестоком убийстве инвалида-колясочника

В Салаватском районе Башкирии задержали предполагаемого убийцу 37-летнего инвалида-колясочника. Окровавленное тело мужчины было найдено 20 ноября в собственном доме. На страшную находку наткнулся родственник погибшего. Он увидел горящий свет в окне и зашел проведать мужчину, но нашел его лежащим в луже крови.
Оказалось, что в день трагедии у сельчанина выпивали двое его знакомых. При проверке их причастности к преступлению следователи нашли у одного из них во дворе в стоге сена нож.
— Кроме того, установлено, что фигурант пришел в домой одежде, испачканной веществом, похожим на кровь, поэтому его мать ее постирала, — рассказали в СУ СКР по РБ.
Мужчина рассказал, что они повздорили со знакомым и стали драться, а 37-летний хозяин дома схватился за нож и стал им угрожать. Тогда мужчина выхватил оружие и нанёс около 14 ножевых ранений оппоненту в область груди, шеи и спины, после чего скрылся.
Сейчас обвиняемый в гибели жителя Мечетлино заключен под стражу.
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