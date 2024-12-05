Экс-начальник управления капстроительства Перми останется в СИЗО до 7 февраля

Как сообщает Properm.ru, она будет находиться в СИЗО до 7 февраля.
Госпожа Чиркова была задержана в августе этого года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Как считает следствие, в 2022 году руководитель получила от него 5,46 млн руб. за приемку работ на ряде инфраструктурных объектов города, которые выполняла компания господина Микова.
Сначала оба обвиняемых свою вину отрицали, но затем дали признательные показания. Сергей Миков заключил сделку со следствием и рассказал еще и о даче взятки руководителю МКУ «Управление капитального строительства» Андрею Кудрявцеву. В минувший понедельник суд изменил меру пресечения бизнесмену с заключения под стражу на домашний арест.