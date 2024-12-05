Экс-начальник управления капстроительства Перми останется в СИЗО до 7 февраля

Сначала оба обвиняемых свою вину отрицали, но затем дали признательные показания. Сергей Миков заключил сделку со следствием и рассказал еще и о даче взятки руководителю МКУ «Управление капитального строительства» Андрею Кудрявцеву. В минувший понедельник суд изменил меру пресечения бизнесмену с заключения под стражу на домашний арест.