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В Красноярском крае поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину

Следователи СК начали проверку.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК

В Красноярском крае на станции Ингашская грузовой поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Инцидент произошёл 4 декабря около 10 часов вечера. Машинист поезда заметил мужчину на путях и попытался затормозить, но столкновения избежать не получилось. От травм пострадавший погиб на месте до приезда медиков.

Следователи СК начали доследственную проверку по факту произошедшего. Уже установлено, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и шёл по путям с надетым капюшоном.

несчастный случай