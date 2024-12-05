В Красноярском крае поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину

В Красноярском крае на станции Ингашская грузовой поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
Инцидент произошёл 4 декабря около 10 часов вечера. Машинист поезда заметил мужчину на путях и попытался затормозить, но столкновения избежать не получилось. От травм пострадавший погиб на месте до приезда медиков.
Следователи СК начали доследственную проверку по факту произошедшего. Уже установлено, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и шёл по путям с надетым капюшоном.