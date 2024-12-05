В Ростове водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу пешехода

Инцидент зарегистрировали вечером 4 декабря на улице Красноармейской. Предварительно, пешеход попал под машину в момент, когда перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте, но вблизи от «зебры». Известно, что за рулем автомобиля находился 44-летний водитель.