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В Ростове водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу пешехода

В центре Ростова под колеса автомобиля попал перебегающий дорогу мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону под колесами Renault Logan пострадал 54-летний пешеход, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент зарегистрировали вечером 4 декабря на улице Красноармейской. Предварительно, пешеход попал под машину в момент, когда перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте, но вблизи от «зебры». Известно, что за рулем автомобиля находился 44-летний водитель.

— Пострадавший мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Детали и обстоятельства происшествия должны уточнить сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Автолюбителям напоминают: нужно всегда снижать скорость и ехать очень аккуратно вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.