Эмоции взяли над ним верх: Мужчина не сдержал обиды после долгого отсутствия любовницы. От рокового исхода ее спас обморок

По словам женщины, они познакомилась с Николаем чуть больше четырех лет назад. Его не смутило и то, что Алена старше на 10 лет. Роман вспыхнул почти сразу. И вскоре после знакомства она переехала к нему в общежитие из квартиры, в которой жила вместе с дочкой.