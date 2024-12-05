Эмоции взяли над ним верх: Мужчина не сдержал обиды после долгого отсутствия любовницы. От рокового исхода ее спас обморок

В Ростовской области на скамье подсудимых — 41-летний местный житель. По версии следствия, Николай пытался задушить женщину, пока та спала. От гибели же 51-летнюю Алену спас обморок.
После избиения женщина поехала к дочери Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
ИЗ КВАРТИРЫ — В ОБЩЕЖИТИЕ.
По словам женщины, они познакомилась с Николаем чуть больше четырех лет назад. Его не смутило и то, что Алена старше на 10 лет. Роман вспыхнул почти сразу. И вскоре после знакомства она переехала к нему в общежитие из квартиры, в которой жила вместе с дочкой.
Женщина не скрывает — в отношениях были проблемы.
— Коля был вспыльчив, мог и руку поднять. Но каждый раз прощала его: надеялась, что изменится.
Но время показало: как она ошиблась…
Как-то в гости к паре пришла соседка. Накрыли стол, выпили. И тут Николай стал цепляться к Алене: упрекать ее в легком поведении и связях с другими мужчинами. А затем с размаху ударил и выгнал из дома. Сутки Алена провела у дочери, а потом вернулась за вещами.
Мужчина попал под следствие Иван МАКЕЕВ.
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДАЛА ШАНС.
Николай был дома. Он буквально молил женщину о прощении и просил не бросать его.
— Дала еще один шанс. После он куда-то ушел, а я легла спать. Проснулась от удушья и резкой боли в горле. У него в руках было мое нижнее белье, — расскажет уже позже батайчанка оперативникам.
Кроме этого мужчина, утверждает Алена, избил ее.
— Я потеряла сознание, в себя не приходила минут 30. Очнувшись, набрала номер дочери и сказала: «Колька опять побил. Приезжай быстрее, пока не пришел».
Дочь ахнула, увидев синее лицо матери и след на шее. Она отвезла мать к себе, так как в больницу женщина ехать не захотела. Но на четвертый день после избиения ее состояние сильно ухудшилось. Скорую все же вызвать пришлось. Врачи диагностировали несколько переломов ребер, ушибы мягких тканей и гематомы. Также медики сообщили о пациентке полицейским.
Потерпевшей потребовалась помощь врачей Иван МАКЕЕВ.
ОФИЦИАЛЬНО.
До восьми лет лишения свободы.
Как рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
Материалы дела уже направлены в суд. Если вину признают, ему грозит до восьми лет лишения свободы.