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Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Свердловские приставы нашли и помогли передать матери четырехлетнего ребенка, которого из Калининграда увез отец, сообщило региональное управление ФССП.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, после того, как мужчина забрал ребенка и скрылся в неизвестном направлении, его местонахождение было установлено в Екатеринбурге. Приставы вместе с матерью мальчика, которая прилетела из Калининградской области в столицу Урала, нашли мальчика в одной из квартир в Академическом районе, добавили в УФССП.

«Сначала по указанному адресу дверь сотрудникам органов принудительного исполнения никто не открывал. Но судебные приставы были настойчивы. Отец-должник открыл дверь, ребенок спал. Мама подошла к сыну, мальчик проснулся и потянулся к маме. Мать с сыном вернулись в Калининград», — говорится в сообщении.