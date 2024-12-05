Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге

По данным ведомства, после того, как мужчина забрал ребенка и скрылся в неизвестном направлении, его местонахождение было установлено в Екатеринбурге. Приставы вместе с матерью мальчика, которая прилетела из Калининградской области в столицу Урала, нашли мальчика в одной из квартир в Академическом районе, добавили в УФССП.
«Сначала по указанному адресу дверь сотрудникам органов принудительного исполнения никто не открывал. Но судебные приставы были настойчивы. Отец-должник открыл дверь, ребенок спал. Мама подошла к сыну, мальчик проснулся и потянулся к маме. Мать с сыном вернулись в Калининград», — говорится в сообщении.