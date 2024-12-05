Похищенного у матери в Калининграде ребенка нашли в Екатеринбурге

По данным ведомства, после того, как мужчина забрал ребенка и скрылся в неизвестном направлении, его местонахождение было установлено в Екатеринбурге. Приставы вместе с матерью мальчика, которая прилетела из Калининградской области в столицу Урала, нашли мальчика в одной из квартир в Академическом районе, добавили в УФССП.