Умер, не успев сесть в самолет: мужчина сорвался с высоты в аэропорту Хабаровска

В аэропорту подтвердили факт несчастного случая. Предварительно, мужчина упал за ограждение зоны вылета, располагающееся на третьем этаже здания. Пострадавшего госпитализировали. Медики пытались спасти мужчину, но травмы оказались слишком тяжелые, и он скончался в больнице.