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Умер, не успев сесть в самолет: мужчина сорвался с высоты в аэропорту Хабаровска

Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в хабаровском аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла днем 5 декабря в хабаровском аэропорту. Мужчина погиб, выпав за ограждение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В аэропорту подтвердили факт несчастного случая. Предварительно, мужчина упал за ограждение зоны вылета, располагающееся на третьем этаже здания. Пострадавшего госпитализировали. Медики пытались спасти мужчину, но травмы оказались слишком тяжелые, и он скончался в больнице.

По словам шокированных очевидцев, на месте происшествия остались личные вещи погибшего и лужа крови… Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ОФИЦИАЛЬНО.

«Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося», — прокомментировала редакции «КП» начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

«КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.

несчастный случай