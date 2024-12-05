Умер, не успев сесть в самолет: мужчина сорвался с высоты в аэропорту Хабаровска

Трагедия произошла днем 5 декабря в хабаровском аэропорту. Мужчина погиб, выпав за ограждение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В аэропорту подтвердили факт несчастного случая. Предварительно, мужчина упал за ограждение зоны вылета, располагающееся на третьем этаже здания. Пострадавшего госпитализировали. Медики пытались спасти мужчину, но травмы оказались слишком тяжелые, и он скончался в больнице.
По словам шокированных очевидцев, на месте происшествия остались личные вещи погибшего и лужа крови… Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
ОФИЦИАЛЬНО.
«Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося», — прокомментировала редакции «КП» начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО Ольга Мироненко.
«КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.