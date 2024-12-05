Две «Лады» столкнулись и перевернулись в Воронежской области: есть пострадавшая

В Ольховатском районе Воронежской области автомобиль «Лада Гранта» под управлением 45-летнего жителя Россошанского района врезался в «Ладу X-Ray», следовавшую в попутном направлении. В результате бокового столкновения обе машины съехали в кювет и опрокинулись. Сорокалетняя местная жительница, сидевшая за рулем «Лады X-Ray», с травмами была доставлена в больницу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД в четверг, 5 декабря.