Две «Лады» столкнулись и перевернулись в Воронежской области: есть пострадавшая

В Ольховатском районе Воронежской области автомобиль «Лада Гранта» под управлением 45-летнего жителя Россошанского района врезался в «Ладу X-Ray», следовавшую в попутном направлении. В результате бокового столкновения обе машины съехали в кювет и опрокинулись. Сорокалетняя местная жительница, сидевшая за рулем «Лады X-Ray», с травмами была доставлена в больницу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД в четверг, 5 декабря.
Авария произошла накануне, 4 декабря, около 12:30 на 233 км автодороги «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород-М-4 “Дон”. По предварительным данным, водитель “Гранты” при обгоне не выдержал безопасный боковой интервал. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий. В трех ДТП пострадали три человека.
Ранее воронежские полицейские рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом ПАЗ, автомобилем «Лада Ларгус» и грузовиком в Новоусманском районе. Ранее ведомство сообщило, что в аварии скончался водитель автобуса, однако позднее выяснилось, что погиб пассажир легковушки.