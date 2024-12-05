Красноярского депутата, обматерившего соседку, арестовали на трое суток

Ачинского депутата Павла Переверзева арестовали на трое суток за нарушение общественного порядка. Напомним, нетрезвый слуга народа громко слушал музыку ночью и обматерил соседку.
История произошла 30 ноября. Жительница многоэтажного дома на улице Индустриальной не могла уснуть из-за громкой музыки её соседа, депутата Павла Переверзева. Женщина вызвала правоохранителей, за что получила «порцию комплементов» от нетрезвого слуги народа.
На депутата составили протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
Судья 5 декабря рассмотрел материалы дела и постановил наказать депутата административным арестом на трое суток.