Красноярского депутата, обматерившего соседку, арестовали на трое суток

История произошла 30 ноября. Жительница многоэтажного дома на улице Индустриальной не могла уснуть из-за громкой музыки её соседа, депутата Павла Переверзева. Женщина вызвала правоохранителей, за что получила «порцию комплементов» от нетрезвого слуги народа.