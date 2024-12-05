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Участница драки у ТЦ в Новосибирске попалась на краже

Девочка пытались вынести косметику и попалась. Оказалось, что ее давно ищет полиция.

Источник: Агентство безопасности «Гвардия»

В Агентстве безопасности «Гвардия» рассказали, что за минувшие сутки в Новосибирске были задержаны несколько грабителей, в том числе те, кого давно ищет полиция. Девушка вместе с подругой пыталась вынести косметику из магазина в Ленинском районе, но не вышло. Их задержала охрана, позвонили в полицию.

Правоохранители, прибыв на место, поняли: «Это бинго!». Одну из девочек-подростков давно ищут (после драки у одного из ТЦ города). Тогда она вместе с подругой пинала и обзывала сверстницу. Инцидент попал на видео.

Дополнительно сообщается, что в полиции после задержания попытались связаться с мамой девочки, но та отказалась ехать, была пьяна.