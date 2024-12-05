Если бы не мама: в Башкирии многодетная женщина спасла из ночного пожара семью

Ночной пожар оставил многодетную семью из деревни Покровки Туймазинского района Башкирии без крыши над головой. Все могло бы закончиться трагедией, если бы не треск не проснулась мама четверых детей.
По словам женщины, она проснулась от шума и удушающего дыма. Она сразу же разбудила мужа, с которым они подняли сыновей 5, 8 и 10 лет и вывели их на улицу. Дочку, которой нет и года, они вынесли на руках.
На месте пожара работает дознаватель МЧС, которому предстоит установить причину возгорания.
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