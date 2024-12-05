Новосибирцу назначили обязательные работы за пьяную езду

В январе 2023 года Илью Полугрудова остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения при помощи прибора, но тот отказался. После этого Полугрудову предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что тот также ответил отказом, информируют в пресс-службе.