Новосибирцу назначили обязательные работы за пьяную езду

В Новосибирске перед Кировским районным судом предстал мужчина, обвиняемый в отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Как сообщили в Управлении судебного департамента, ранее водитель уже привлекался к ответственности по той же причине.
В январе 2023 года Илью Полугрудова остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения при помощи прибора, но тот отказался. После этого Полугрудову предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что тот также ответил отказом, информируют в пресс-службе.
Новосибирца признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лицом, уже подвергнутым наказанию). Ему назначили 460 часов обязательных работ, а также его лишили прав на управление автомобилем на три года.