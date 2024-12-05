В аэропорту Хабаровска прокомментировали падение человека с третьего этажа

В аэропорту Хабаровска днем 5 декабря в терминале внутренних авиалиний произошла трагедия: с третьего этажа выпал мужчина. Его пытались спасти врачи, но человек погиб. Ситуацию прокомментировали представители воздушной гавани. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Погибший — пассажир рейса SU1713 Хабаровск — Москва — упал с третьего этажа. Выяснением обстоятельств занимаются правоохранительные органы. Представители аэропорта помогают следственным органам. Также они просят всех воздержаться от распространения слухов по поводу случившегося.
«Администрация обращает внимание на то, что все оборудование, конструкции аэропорта, в том числе и ограждающие элементы, полностью соответствуют принятым в РФ стандартам безопасности. Что было неоднократно подтверждено проверками, в частности, заключением о соответствии, выданном Ростехнадзором при вводе терминала в эксплуатацию», — рассказали в аэропорту Хабаровска.