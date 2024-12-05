В аэропорту Хабаровска прокомментировали падение человека с третьего этажа

«Администрация обращает внимание на то, что все оборудование, конструкции аэропорта, в том числе и ограждающие элементы, полностью соответствуют принятым в РФ стандартам безопасности. Что было неоднократно подтверждено проверками, в частности, заключением о соответствии, выданном Ростехнадзором при вводе терминала в эксплуатацию», — рассказали в аэропорту Хабаровска.