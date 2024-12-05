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«Заработали» 67 млн рублей: в Ростове будут судить лжебанкиров

Ростовская область, 5 декабря 2024. DON24.RU. Пятерых ростовчан, образовавших преступную группу, будут судить за нелегальную банковскую деятельность. Помимо этого, им инкриминируют незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.

Об этом сообщает Прокуратура Ростовской области.

«В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 4000 подложных банковских документов. Доход, полученный от противоправной деятельности, превысил 67 млн рублей», — пишет источник.

Следствие полагает, что фигуранты использовали реквизиты фирм, созданных фиктивно. Вместе они «работали» в течение пяти лет, вплоть до апреля прошлого года.

Прокуратура направила уголовное дело в Пролетарский районный суд донской столицы. Его материалы рассмотрят по существу.

Прокуратура