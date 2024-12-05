«Заработали» 67 млн рублей: в Ростове будут судить лжебанкиров

Об этом сообщает Прокуратура Ростовской области.
«В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 4000 подложных банковских документов. Доход, полученный от противоправной деятельности, превысил 67 млн рублей», — пишет источник.
Следствие полагает, что фигуранты использовали реквизиты фирм, созданных фиктивно. Вместе они «работали» в течение пяти лет, вплоть до апреля прошлого года.
Прокуратура направила уголовное дело в Пролетарский районный суд донской столицы. Его материалы рассмотрят по существу.