Стало известно о пострадавших в пожаре на СТО в Краснодаре

В Краснодаре произошел крупный пожар на станции техобслуживания автомобилей на улице Академика Губкина. Пламя удалось оперативно потушить, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
Как сообщало информагентство ранее, в краевой столице случился пожар на станции техобслуживания. Огонь быстро распространился с 300 на 550 кв. метров.
В тушении участвовали 52 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.
В МЦУ Краснодара отметили, что двум сотрудникам СТО потребовалась медицинская помощь, которую оказали на месте происшествия.