Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о пострадавших в пожаре на СТО в Краснодаре

На текущий момент огонь полностью ликвидирован.

Источник: соцсети

В Краснодаре произошел крупный пожар на станции техобслуживания автомобилей на улице Академика Губкина. Пламя удалось оперативно потушить, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Как сообщало информагентство ранее, в краевой столице случился пожар на станции техобслуживания. Огонь быстро распространился с 300 на 550 кв. метров.

В тушении участвовали 52 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

В МЦУ Краснодара отметили, что двум сотрудникам СТО потребовалась медицинская помощь, которую оказали на месте происшествия.

пожары