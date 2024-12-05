В Челябинске осудят членов интернациональной наркогруппы

Четырнадцать южноуральцев в скором времени предстанут перед судом за сбыт наркотических веществ. Во время процедуры задержания сотрудники МВД изъяли у преступников больше тринадцати килограммов запрещённых веществ, в том числе героина, метадона, гашиша и опия. Кроме того, правоохранители наложили арест на автомобиль «Хёндай Солярис» и счета одного из подозреваемых, на которых нашли около десяти миллионов рублей.
В ходе расследования было выявлено более сорока преступлений различной степени тяжести, совершённых наркодилерами. Как оказалось, деятельность ОПГ приобрела межрегиональный масштаб. Вещества они сбывали на территории Челябинской, Свердловской, Воронежской, Ленинградской, Тверской, Тульской областей, а также двух краёв — Краснодарского и Ставропольского.
Расследование правоохранительными органами завершено. Собранные улики, подтверждающие вину задержанных граждан, и другие материалы дела были переданы в Центральный суд Челябинска.