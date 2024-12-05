В Челябинске осудят членов интернациональной наркогруппы

Четырнадцать южноуральцев в скором времени предстанут перед судом за сбыт наркотических веществ. Во время процедуры задержания сотрудники МВД изъяли у преступников больше тринадцати килограммов запрещённых веществ, в том числе героина, метадона, гашиша и опия. Кроме того, правоохранители наложили арест на автомобиль «Хёндай Солярис» и счета одного из подозреваемых, на которых нашли около десяти миллионов рублей.