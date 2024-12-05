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В мешке петербургского Деда Мороза таможня нашла запрещенные к вывозу «подарки»

Житель Петербурга решил отправить почтой новогодний мешок Деда Мороза в Ригу, в котором находилось три пачки валюты. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Контрабанду выявили при сканировании посылки. Инспекторы Центральной почтовой таможни нашли завернутые в фольгу 18 тысяч евро, а также четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками. Они относились к группе тиреоидных средств. Это гормоны, которые участвуют в регуляции роста и развития организма.

Все товары направлены на экспертизу. Отправитель совершил административные правонарушения, относящиеся к таможне. Его грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

штрафы
таможня