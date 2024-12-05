В мешке петербургского Деда Мороза таможня нашла запрещенные к вывозу «подарки»

Контрабанду выявили при сканировании посылки. Инспекторы Центральной почтовой таможни нашли завернутые в фольгу 18 тысяч евро, а также четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками. Они относились к группе тиреоидных средств. Это гормоны, которые участвуют в регуляции роста и развития организма.