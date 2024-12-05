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На челябинском озере поймали браконьера, ущерб от вылова 8 рыб — почти 60 тыс. рублей

На озере Большой Кисегач (Чебаркульский район) поймали браконьера-рецидивиста — ущерб оценили примерно на 60 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приезжий из Златоуста незаконно добыл восемь род промысловых лучеперых рыб семейства лососевых — сиг, был задержан инспекторами Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции изъяли добычу стоимостью 58 тыс. 740 рублей, а также лесковую сеть и лодку.

Мужчина 47 лет признался, что улов предназначался для собственного употребления. Возбуждено дело по части 1 статьи 256 УК РФ.

Также установлено, что в 2021 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности по части 3 этой же статьи, тогда он попался в Аргаяшском районе, выплатил судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, на озере Большой Кисегач запрещается ловля сиговых видов рыб в период с 1 ноября по 10 декабря.