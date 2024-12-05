У жительницы Уфы спилили ель для Нового года, которая росла у нее 20 лет

На негодования демчанки ответили представили администрации района. По словам властей, еще 14 ноября было выдано предписание на очистку территории на Локомотивной от кустарников и деревьев, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Власти решили не утилизировать красивое и пышное дерево, а дать ему возможность порадовать жителей Демы на Новый год.