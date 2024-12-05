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У жительницы Уфы спилили ель для Нового года, которая росла у нее 20 лет

В одном из районов Уфы разгорелся «ёлочный» скандал.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разгорелся скандал из-за елки. В Демском районе города для украшения площади у дворца творчества «Орион» срубили елку, которую растила местная жительница рядом со своим домом на Локомотивной в течение 20 лет. По ее словам, никто с ней сруб дерева не согласовывал.

— Как теперь объяснить ребенку, где его елка, которую он каждый год украшал? Что сказать? — написала возмущенная уфимка.

На негодования демчанки ответили представили администрации района. По словам властей, еще 14 ноября было выдано предписание на очистку территории на Локомотивной от кустарников и деревьев, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Власти решили не утилизировать красивое и пышное дерево, а дать ему возможность порадовать жителей Демы на Новый год.

— С этим предложением большинство жителей дома по улице Локомотивной, 24, согласились. 4 декабря ель установили в сквере, и дерево радует жителей района, — прокомментировала начальник информационно-аналитического отдела администрации Демского района Айгуль Каменец.

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