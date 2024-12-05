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В Кобрине пьяный мужчина врезался в бетонное ограждение, угнав авто знакомого

Пьяный житель Кобрина угнал машину знакомого и врезался в бетонное ограждение.

Источник: Комсомольская правда

В Кобрине пьяный мужчина врезался в бетонное ограждение, угнав авто знакомого. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении говорится, что в Кобринский РОВД обратился 38-летний местный житель, сообщивший про угон своего автомобиля Volkswagen Passat. В момент проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что потерпевший, находясь у себя дома, выпивал с 44-летним приятелем.

«После длительного застолья и количества выпитого хозяин отправился отдыхать, оставив гостя во дворе», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что отдохнуть жителю Кобрина помешал звук заведенного мотора машины. Он вышел во двор и увидел, как его знакомый пытается выехать на его машине. Остановив его, мужчины и далее продолжили выпивать.

«Уже к ночи, изрядно приняв на грудь оба товарища обессилили. Хозяин отправился в дом, е гость остался спать в автотранспорте», — обратили внимание в ведомстве.

Сказано, что мужчину на авто задержали сотрудники ГАИ на территории Малоритского района. Было установлено, что фигурант не имел права на управление авто и совершил дорожно-транспортное происшествие. Так, при выезде с территории дома, он врезался в бетонное заграждение.

Ранее мы писали, что минчанин заплатит штраф 2000 рублей за то, что ездил по школьному проездному.

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