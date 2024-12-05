В Иркутской области растет число выявляемых коррупционных преступлений

Более тысячи нарушений антикоррупционного законодательства выявлено в Иркутской области в текущем году. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Луц на пресс-конференции сегодня, 5 декабря, пишет ИА IrkutskMedia.
Всего было установлено 928 лиц, допустивших нарушения установленных антикоррупционных обязанностей, в отношении них были приняты соответствующие меры воздействия. Внесено 207 представлений. 441 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Профильные проверки проводились в муниципальных образованиях, профильных министерствах и не только.
«Безусловно, эта работа показывает, что до сих пор в муниципальных образованиях ввиду незначительной юридической грамотности отдельных депутатов и удаленности регионов нарушения продолжают допускаться. Не все правильно декларируют свои доходы, указывают наличие имущества, которое подлежит обязательному декларированию, наличие счетов и так далее», — отметил Павел Луц.
Заместитель руководителя СУ СК России по Иркутской области Ринат Ямалиев назвал самые рискованные сферы по коррупции.
«Безусловно, это работа чиновников любого уровня, где услуги оплачиваются населением. Огромные коррупционные риски существуют при непосредственном контакте заявителя и госслужащими. Так, сотрудники Ростехнадзора совершили групповое преступление, когда получили взятки за прохождение осмотров спецтранспорта без их фактического осмотра», — подчеркнул он.
Заместитель руководителя СУ СК России по региону обратил внимание на то, что преступления расследуются совместно с прокуратурой и органами внутренних дел.