В Иркутской области растет число выявляемых коррупционных преступлений

«Безусловно, эта работа показывает, что до сих пор в муниципальных образованиях ввиду незначительной юридической грамотности отдельных депутатов и удаленности регионов нарушения продолжают допускаться. Не все правильно декларируют свои доходы, указывают наличие имущества, которое подлежит обязательному декларированию, наличие счетов и так далее», — отметил Павел Луц.