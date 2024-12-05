Прокуроры в Финляндии потребовали пожизненный приговор для россиянина Тордена

Внеочередной процесс над россиянином начался в окружном суде Хельсинки. Прокуроры выдвинули против него обвинения в пяти военных преступлениях. В одном из пунктов ему вменяется участие в убийстве более 20 украинских военных.
Адвокат россиянина Хейкки Лампела перед началом суда заявил, что его подзащитный будет отрицать все обвинения.
«Он с уверенностью участвует в этом процессе. Когда его выслушают, он считает, что тогда обвинения будут сняты», — заявил юрист.
До этого, 31 октября, сообщалось, что финская прокуратура выдвинула обвинения Тордену. Тогда отмечалось, что ему может грозить не менее восьми лет заключения.
Правоохранители проинформировали российское посольство в Финляндии о задержании Тордена по обращению Киева 25 августа 2023 года. В тот же день Москва направила Хельсинки запрос на встречу с задержанным. На следующий день в посольстве России в Финляндии сообщили, что гражданин РФ был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в ведомстве, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.
В феврале текущего года Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону. В конце января финская прокуратура потребовала для россиянина условного срока за нарушение запрета на въезд в Евросоюз. Украина просила Финляндию передать Тордена ей, однако получила отказ.