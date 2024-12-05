Прокуроры в Финляндии потребовали пожизненный приговор для россиянина Тордена

Правоохранители проинформировали российское посольство в Финляндии о задержании Тордена по обращению Киева 25 августа 2023 года. В тот же день Москва направила Хельсинки запрос на встречу с задержанным. На следующий день в посольстве России в Финляндии сообщили, что гражданин РФ был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в ведомстве, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.