Мастер участка из Тайшета предстанет перед судом из-за смерти стажера

47-летнего жителя Тайшета обвиняют в нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, произошло все днем 13 сентября 2024 на территории промплощадки в Тайшетском районе. Мастер участка закрыл глаза на то, что стажер работал на высоте более трех метров. При этом у него не было опыта, соответствующий инструктаж ему не провели.
— При загрузке сырья в автоцистерну мужчина, находясь без средств индивидуальной защиты, оступился и упал с высоты на бетонный пол. От полученных травм головы и тела 44-летний потерпевший погиб на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.
Обвиняемый признал свою вину, сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работник получил тяжелую травму на предприятии в Усть-Илимске.