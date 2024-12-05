Мастер участка из Тайшета предстанет перед судом из-за смерти стажера

По версии следствия, произошло все днем 13 сентября 2024 на территории промплощадки в Тайшетском районе. Мастер участка закрыл глаза на то, что стажер работал на высоте более трех метров. При этом у него не было опыта, соответствующий инструктаж ему не провели.