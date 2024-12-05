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«Хочу справедливости за моральное уничтожение»: В Таганроге мама тайно установила диктофон в детском саду и пришла в ужас

Под Ростовом мама опубликовала аудио из детсада, на котором воспитательница унизила ее ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Жители Таганрога Ростовской области активно обсуждают скандальную аудиозапись, которую разместила в городских пабликах мама маленькой девочки. Звуковая дорожка, как утверждает автор, зафиксировала происходящее в детском саду приморского города. На ней взрослый человек разговаривает с ребенком на повышенных тонах, не церемонясь в выражениях.

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЯТЬ МИНУТ».

— Одна из мам нашей группы была обеспокоена психологическим состоянием своего ребенка и решила установить записывающее устройство в помещении, где находятся дети под присмотром воспитателя, — рассказала таганроженка.

На записи продолжительностью в четыре с половиной минуты слышно, как женский голос долго, с повторениями, объясняет ребенку, в каком порядке нужно переодеваться: достать чешки из шкафчика, а в него убрать сандалии и так далее. Когда малышка не выполнила требования взрослого, последовали оскорбления и звуки, похожие на шлепки.

Алексей БУЛАТОВ.

В аудиозаписи слышен разговор на повышенных тонах.

— Эта запись одного дня, всего лишь пяти минут! Представьте себе, какое моральное давление испытывали ежедневно наши беззащитные дети: унижение, брань, издевательство. На записи именно моя дочь!

«СТАЖ — БОЛЕЕ 40 ЛЕТ».

По словам женщины, женский голос на записи принадлежит опытному воспитателю со стажем более 40 лет. И после жалобы матери специалист больше не работает в учреждении дошкольного образования. Но женщина настаивает на применении дополнительных санкций.

— Кто будет нести ответственность за данное происшествие? Я как мама пострадавшего ребенка хочу справедливости, чтобы виновники понесли наказание за профнепригодность и моральное уничтожение моего ребенка.

В соцсетях разгорелись жаркие споры. Одни с пониманием отнеслись к тому, что взрослый стал терять самообладание, другие — осудили.

— Воспитатель учит ребенка элементарным вещам, — высказался читатель.

«ТАМ ОБЯЗАНЫ РАЗОБРАТЬСЯ!».

— В эту группу ходят дети двух-трех лет. Мой ребенок был в ней полгода и ни разу не пошел в сад без истерик. Думала, это совпадение, но оказывается — нет. Как только мы перешли в другой сад, ребенка будто подменили. Он и по выходным туда хочет идти! — поделилась наблюдением другая мама из Таганрога.

Алексей БУЛАТОВ.

Маму оскорбило обращение сотрудницы к ее маленькой дочке.

— Сердце сжалось — не смогла до конца дослушать, — признается другая горожанка. — Жалуйтесь в Гороно. Там обязаны разобраться! ДОСЛОВНО*

«Зараза такая! Мама ничему не учит».

— Тварь такая! Ничего мама не умеет с ней, все за нее делали дома. Здоровая такая девка, ничего не хочет делать. Здоровая деваха ленивая!

… Снимай штаны! Не трусы, а лосины! (Шлепок) Одень трусы назад. Снимай только лосины.

… Шлепок. Одень трусы на попу!

… Да что это такое! Зараза такая! Мама ничему не учит. (Шлепок) Гадюка такая. Плачет она. Здоровая кобыла, а ничего не умеет делать.

* Выдержки из монолога воспитателя детского сада, записанного на диктофон мамой девочки.

ОФИЦИАЛЬНО.

Воспитатель была уволена.

За комментарием «КП — Ростов-на-Дону» обратилась в пресс-службу администрации Таганрога.

— Руководитель дошкольного учреждения незамедлительно отстранила воспитателя от работы. 22 ноября 2024 года воспитатель была уволена из детского сада, — рассказали в администрации.

Добавим, что СМИ уже запросили комментарий у правоохранительных органов региона по этой ситуации. Как только он появится, мы опубликуем сообщение.