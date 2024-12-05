«Хочу справедливости за моральное уничтожение»: В Таганроге мама тайно установила диктофон в детском саду и пришла в ужас

— В эту группу ходят дети двух-трех лет. Мой ребенок был в ней полгода и ни разу не пошел в сад без истерик. Думала, это совпадение, но оказывается — нет. Как только мы перешли в другой сад, ребенка будто подменили. Он и по выходным туда хочет идти! — поделилась наблюдением другая мама из Таганрога.