«Хочу справедливости за моральное уничтожение»: В Таганроге мама тайно установила диктофон в детском саду и пришла в ужас

Жители Таганрога Ростовской области активно обсуждают скандальную аудиозапись, которую разместила в городских пабликах мама маленькой девочки. Звуковая дорожка, как утверждает автор, зафиксировала происходящее в детском саду приморского города. На ней взрослый человек разговаривает с ребенком на повышенных тонах, не церемонясь в выражениях.
«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЯТЬ МИНУТ».
— Одна из мам нашей группы была обеспокоена психологическим состоянием своего ребенка и решила установить записывающее устройство в помещении, где находятся дети под присмотром воспитателя, — рассказала таганроженка.
На записи продолжительностью в четыре с половиной минуты слышно, как женский голос долго, с повторениями, объясняет ребенку, в каком порядке нужно переодеваться: достать чешки из шкафчика, а в него убрать сандалии и так далее. Когда малышка не выполнила требования взрослого, последовали оскорбления и звуки, похожие на шлепки.
Алексей БУЛАТОВ.
В аудиозаписи слышен разговор на повышенных тонах.
— Эта запись одного дня, всего лишь пяти минут! Представьте себе, какое моральное давление испытывали ежедневно наши беззащитные дети: унижение, брань, издевательство. На записи именно моя дочь!
«СТАЖ — БОЛЕЕ 40 ЛЕТ».
По словам женщины, женский голос на записи принадлежит опытному воспитателю со стажем более 40 лет. И после жалобы матери специалист больше не работает в учреждении дошкольного образования. Но женщина настаивает на применении дополнительных санкций.
— Кто будет нести ответственность за данное происшествие? Я как мама пострадавшего ребенка хочу справедливости, чтобы виновники понесли наказание за профнепригодность и моральное уничтожение моего ребенка.
В соцсетях разгорелись жаркие споры. Одни с пониманием отнеслись к тому, что взрослый стал терять самообладание, другие — осудили.
— Воспитатель учит ребенка элементарным вещам, — высказался читатель.
«ТАМ ОБЯЗАНЫ РАЗОБРАТЬСЯ!».
— В эту группу ходят дети двух-трех лет. Мой ребенок был в ней полгода и ни разу не пошел в сад без истерик. Думала, это совпадение, но оказывается — нет. Как только мы перешли в другой сад, ребенка будто подменили. Он и по выходным туда хочет идти! — поделилась наблюдением другая мама из Таганрога.
Алексей БУЛАТОВ.
Маму оскорбило обращение сотрудницы к ее маленькой дочке.
— Сердце сжалось — не смогла до конца дослушать, — признается другая горожанка. — Жалуйтесь в Гороно. Там обязаны разобраться! ДОСЛОВНО*
«Зараза такая! Мама ничему не учит».
— Тварь такая! Ничего мама не умеет с ней, все за нее делали дома. Здоровая такая девка, ничего не хочет делать. Здоровая деваха ленивая!
… Снимай штаны! Не трусы, а лосины! (Шлепок) Одень трусы назад. Снимай только лосины.
… Шлепок. Одень трусы на попу!
… Да что это такое! Зараза такая! Мама ничему не учит. (Шлепок) Гадюка такая. Плачет она. Здоровая кобыла, а ничего не умеет делать.
* Выдержки из монолога воспитателя детского сада, записанного на диктофон мамой девочки.
ОФИЦИАЛЬНО.
Воспитатель была уволена.
За комментарием «КП — Ростов-на-Дону» обратилась в пресс-службу администрации Таганрога.
— Руководитель дошкольного учреждения незамедлительно отстранила воспитателя от работы. 22 ноября 2024 года воспитатель была уволена из детского сада, — рассказали в администрации.
Добавим, что СМИ уже запросили комментарий у правоохранительных органов региона по этой ситуации. Как только он появится, мы опубликуем сообщение.