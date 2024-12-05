В Новосибирске будут судить директора за отравление 43 человек суши

В Новосибирске перед судом предстанет 39-летняя местная жительница. Ее обвиняют по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, женщина была директором ООО в сфере общественного питания.