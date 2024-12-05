В Новосибирске будут судить директора за отравление 43 человек суши

В Новосибирске перед судом предстанет 39-летняя местная жительница. Ее обвиняют по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, женщина была директором ООО в сфере общественного питания.
— В январе 2024 года обвиняемая при организации производственного цеха по приготовлению пищи из полуфабрикатов нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм, а также не организовала прохождение медицинских осмотров работниками организации, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В результате 43 человека отравились суши. Они заразились сальмонеллезом.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Дело направили в Советский районный суд.