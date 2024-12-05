Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске будут судить директора за отравление 43 человек суши

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Источник: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске перед судом предстанет 39-летняя местная жительница. Ее обвиняют по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, женщина была директором ООО в сфере общественного питания.

— В январе 2024 года обвиняемая при организации производственного цеха по приготовлению пищи из полуфабрикатов нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм, а также не организовала прохождение медицинских осмотров работниками организации, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В результате 43 человека отравились суши. Они заразились сальмонеллезом.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Дело направили в Советский районный суд.