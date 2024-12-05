В Воронеже обломок канализационного люка влетел в лобовое стекло внедорожника

Авария произошла около 13:00 на улице Кольцовской. Воронежцы также сообщают, что первыми на место ДТП прибыли сотрудники водоканала и оперативно поменяли канализационный люк. Они хотели забрать обломки старого, однако водитель предпочел оставить их себе.