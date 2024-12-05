В Воронеже обломок канализационного люка влетел в лобовое стекло внедорожника

В среду, 4 декабря, обломок канализационного люка подлетел от колес автобуса и угодил в лобовое стекло ехавшего сзади внедорожника KIA. Водитель чудом остался жив. Информацию об отсутствии пострадавших корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили в городской Госавтоинспекции. Кадры с места происшествия выложили в Сеть очевидцы аварии:
Авария произошла около 13:00 на улице Кольцовской. Воронежцы также сообщают, что первыми на место ДТП прибыли сотрудники водоканала и оперативно поменяли канализационный люк. Они хотели забрать обломки старого, однако водитель предпочел оставить их себе.
После этого инцидента горожане задаются вопросом, почему канализационный люк не поменяли раньше.
Корреспондент РИА «Воронеж» запросил комментарии в пресс-службе водоканала. В тот же день в областном центре на проспекте Революции автомобиль Renault Symbol сбил на нерегулируемом пешеходном переходе судью Воронежского областного суда Ирину Ливинцову.