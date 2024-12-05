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Забытая сумка остановила работу подземной станции СТ в Волгограде

В четверг, 5 декабря, территорию станции «Комсомольская» в центре города оцепляли из-за подозрительного объекта. Сейчас волгоградская подземка работает в штатном режиме.

Утром 5 декабря на станции «Комсомольская» в Волгограде была обнаружена бесхозная сумка. В результате сотрудники СТ вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в мэрии, в целях обеспечения безопасности трамваи непродолжительное время следовали мимо этой станции без остановки.

Вскоре выяснилось, что сумку забыла одна из пассажирок. Она вернулась за ней сама через 15−20 минут. В настоящее время инцидент исчерпан, трамваи осуществляют остановку на станции «Комсомольская» в обычном режиме.