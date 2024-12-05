Забытая сумка остановила работу подземной станции СТ в Волгограде

Утром 5 декабря на станции «Комсомольская» в Волгограде была обнаружена бесхозная сумка. В результате сотрудники СТ вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в мэрии, в целях обеспечения безопасности трамваи непродолжительное время следовали мимо этой станции без остановки.
Вскоре выяснилось, что сумку забыла одна из пассажирок. Она вернулась за ней сама через 15−20 минут. В настоящее время инцидент исчерпан, трамваи осуществляют остановку на станции «Комсомольская» в обычном режиме.