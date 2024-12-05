За последние 30 дней в Калининградской области задержали пятерых нелегальных добытчиков янтаря. Взяли их полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России, сообщает пресс-служба МВД.
В частности, одного нарушителя заметили в километре от береговой линии напротив поселка Янтарный. На быстроходном катере полицейские подошли к добытчику — тот с помощью специального оборудования размывал дно в поисках янтаря.
Мужчину задержали с поличным.
Всего у нарушителей изъяты водолазные костюмы, моторные судна, баллоны для сжатого воздуха и другие вещдоки.
Общая масса незаконно добытого янтаря-сырца превысила 45 кг.
Составлены протоколы об административных правонарушениях.