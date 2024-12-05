Банду серийных угонщиков будут судить под Воронежем

По данным следствия, с января по июнь 2023 года обвиняемые совершили семь хищений иномарок вместе с находившимся в них имуществом на территории Тамбовской и Воронежской областей. Для осуществления своих преступных замыслов они использовали подложные регистрационные знаки и документы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 29 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий следственным органам удалось вернуть четыре автомобиля законным владельцам. Однако часть имущества до сих пор остается утраченной. Уголовное дело передано в Семилукский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Потерпевшие заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму более 15 миллионов рублей в качестве компенсации за невозмещенный ущерб.