По данным следствия, с января по июнь 2023 года обвиняемые совершили семь хищений иномарок вместе с находившимся в них имуществом на территории Тамбовской и Воронежской областей. Для осуществления своих преступных замыслов они использовали подложные регистрационные знаки и документы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 29 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий следственным органам удалось вернуть четыре автомобиля законным владельцам. Однако часть имущества до сих пор остается утраченной. Уголовное дело передано в Семилукский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Потерпевшие заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму более 15 миллионов рублей в качестве компенсации за невозмещенный ущерб.
Банду серийных угонщиков будут судить под Воронежем
В Семилукском районе Воронежской области под суд пойдут двое местных жителей, которые обвиняются в совершении серии угонов иномарок. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), использование подложных государственных регистрационных знаков транспортных средств (ч. 2 ст. 326 УК РФ) и приобретение поддельных документов с целью сокрытия других преступлений (ч. 4 ст. 327 УК РФ).