На Урале начался суд над обвиняемым в убийстве малолетней падчерицы

По версии следствия, с 3 по 5 декабря прошлого года обвиняемый, который пребывал в состоянии наркотического опьянения, избивал малолетнюю падчерицу руками и ногами и применял по отношению к девочке иное насилие. В результате она погибла на месте из-за полученных травм.
Сейчас суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что обвиняемый наносил побои девочке в присутствии ее пятилетнего брата. «Мать ребенка с заявлениями по этому поводу никуда не обращалась, поскольку боялась гнева сожителя. Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с представителями подразделения по делам несовершеннолетних оказывали следователям СКР помощь в установлении обстоятельств этой трагедии», — сообщал тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.