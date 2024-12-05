На Урале начался суд над обвиняемым в убийстве малолетней падчерицы

В Свердловской области начался суд над ранее судимым 28-летним жителем Первоуральска, который обвиняется в совершении преступлений по п.п. в, д ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), п. д ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п.п. г, д ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью, с издевательством и мучениями для потерпевшего). Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.