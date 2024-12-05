В Новосибирске пёс спас своих хозяев и их дом от пожара

Отмечается, что огонь мог перекинуться и на частный дом, однако пес, который почувствовал дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.