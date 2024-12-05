В Новосибирске пёс спас своих хозяев и их дом от пожара

На ул. Чехова загорелась баня.
Отмечается, что огонь мог перекинуться и на частный дом, однако пес, который почувствовал дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
Отмечается, что в 06:36 поступило сообщение о пожаре. Через 6 минут сотрудники МЧС РФ прибыли на место вызова. Пёс продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева находятся в безопасности.
За 17 минут огнеборцы смогли ликвидировать пожар, отстоять дом и соседние участки от перехода пламени. Огонь уничтожил только баню на площади 10 кв. м.