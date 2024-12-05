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Уфимские врачи помогли пациентке с недержанием мочи избавиться от проблемы

В Уфе медики БГМУ провели уникальную операцию пациентке с недержанием мочи.

Источник: Комсомольская правда

Врачи клиники БГМУ избавили пациентку от серьезного недуга, осложнявшего ей жизнь, недержания мочи. Болезнь проявлялась у женщины на фоне стресса. Медики провели уникальную операцию, применив запатентованный комбинированный аллогенно-полипропиленовый слинг.

Операция длится не более 30 минут и практически навсегда избавляет человека от недержания мочи.

— Учитывая, что возраст пациента, которому делается эта операция в среднем составляет 50 лет, то, можно сказать, у пациента наступает пожизненная ремиссия, — пояснили врачи.

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