Уфимские врачи помогли пациентке с недержанием мочи избавиться от проблемы

Врачи клиники БГМУ избавили пациентку от серьезного недуга, осложнявшего ей жизнь, недержания мочи. Болезнь проявлялась у женщины на фоне стресса. Медики провели уникальную операцию, применив запатентованный комбинированный аллогенно-полипропиленовый слинг.
Операция длится не более 30 минут и практически навсегда избавляет человека от недержания мочи.
— Учитывая, что возраст пациента, которому делается эта операция в среднем составляет 50 лет, то, можно сказать, у пациента наступает пожизненная ремиссия, — пояснили врачи.
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