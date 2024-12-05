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На Урале при столкновении двух грузовиков погиб 17-летний парень

Смертельная авария произошла на подъезде к поселку Садовый.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области произошла смертельная авария. На первом километре подъезда к поселку Садовый столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 5 декабря. По предварительной информации, водитель фургона ГАЗель двигался в сторону поселка, не обеспечил контроль и столкнулся с грузовиком «Хино».

— В результате ДТП пассажир ГАЗели, 17-летний юноша, от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Остальные участники не пострадали, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Установлено, что ГАЗелью управлял житель Екатеринбурга. Он ехал на работу, с собой в помощь взял соседа. В момент движения водителю стало плохо, поэтому он и допустил столкновение. По факту ДТП проводится проверка.