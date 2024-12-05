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Учитель математики и информатики из Подмосковья жестоко до смерти избил свою жену

Они воспитывали троих детей.

Источник: Телеграм-канал Shot

По информации SHOT, утром 3 декабря Григорий и супруга остались дома в селе Николо-Урюпино под Красногорском вдвоём.

Между ними возник скандал из-за того, что женщина хотела подать на развод, в ходе которого педагог начал избивать жену. Позднее у погибшей обнаружили перелом левого верхнего рога щитовидного хряща, а также кровоподтёки на лице и теле.

Сейчас Григорий задержан. Известно, что мужчина чуть больше двух лет работал учителем математики и информатики в местной средней школе. В мае этого года он прошёл аттестацию, которая показала, что он полностью соответствует своей должности.