Учитель математики и информатики из Подмосковья жестоко до смерти избил свою жену

По информации SHOT, утром 3 декабря Григорий и супруга остались дома в селе Николо-Урюпино под Красногорском вдвоём.
Между ними возник скандал из-за того, что женщина хотела подать на развод, в ходе которого педагог начал избивать жену. Позднее у погибшей обнаружили перелом левого верхнего рога щитовидного хряща, а также кровоподтёки на лице и теле.
Сейчас Григорий задержан. Известно, что мужчина чуть больше двух лет работал учителем математики и информатики в местной средней школе. В мае этого года он прошёл аттестацию, которая показала, что он полностью соответствует своей должности.