Стало известно, что может грозить выкравшему у бывшей жены ребенка россиянину.

В Екатеринбурге сотрудники службы судебных приставов по решению суда вернули матери пятилетнего ребенка, которого ранее его отец без спроса увез из Калининграда. Мужчина находился в сложных отношениях с бывшей супругой, поэтому решил забрать маленького сына в Свердловскую область, где ему и исполнилось недавно пять лет.