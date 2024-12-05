Стало известно, что может грозить выкравшему у бывшей жены ребенка россиянину.

В Екатеринбурге сотрудники службы судебных приставов по решению суда вернули матери пятилетнего ребенка, которого ранее его отец без спроса увез из Калининграда. Мужчина находился в сложных отношениях с бывшей супругой, поэтому решил забрать маленького сына в Свердловскую область, где ему и исполнилось недавно пять лет.
Мать ребенка обратилась за помощью к судебным приставам. Дело передали из отделения УФССП РФ по Гурьевскому району Калининградской области на Урал. Когда место пребывания мальчика установили, за ним в Екатеринбург прилетела мать. Родители ребенка пообещали приставам, что найдут общий язык.
Как рассказал российский адвокат Тимур Харди, такие действия по отношению к собственному сыну или дочери не наказываются в уголовном порядке — в отличие от похищения постороннего человека. Второй родитель, не лишенный родительских прав, также обладает охраняемым законом правом на общение с ребенком.
Привлечь к ответственности отца, по словам Харди, могут лишь по части 2 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За нарушение права на общение с родителями или другими близкими родственниками предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
В России, по словам адвоката, подобные ситуации распространены, но наказание за такие действия минимально. Это своего рода проблема, так как небольшая сумма штрафа не становится серьезным препятствием для совершения преступления.
Харди также напомнил, что родителям стоит находить общий язык друг с другом, воздерживаясь от поведения, способного нанести психологические травмы общему ребенку.