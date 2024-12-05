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МЧС опубликовало видео затонувшей машины погибших людей в Крыму

Вместе с ними в салоне находилась собака.

МЧС Крыма опубликовало кадры с места трагедии в с. Кольчугино Симферопольского района, где машина съехала в водохранилище. В салоне находились два человека и собака. Погибли и люди, и животное, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой чрезвычайное ведомство республики.

На кадрах видно, как легковой автомобиль с помощью техники вытаскивают из воды. На месте работали семеро сотрудников аварийно-спасательного отряда, а также МЧС. Выезжали и полицейские. Сейчас они устанавливают подробности случившегося.

МЧС