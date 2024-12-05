МЧС опубликовало видео затонувшей машины погибших людей в Крыму

МЧС Крыма опубликовало кадры с места трагедии в с. Кольчугино Симферопольского района, где машина съехала в водохранилище. В салоне находились два человека и собака. Погибли и люди, и животное, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой чрезвычайное ведомство республики.