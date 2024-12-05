В Калининградской области у нелегальных добытчиков изъяли больше 45 кг янтаря

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. В регионе работает АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготавливается ювелирная и сувенирная продукция. Янтарь относится к стратегически важным ресурсам.