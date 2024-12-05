В Калининградской области у нелегальных добытчиков изъяли больше 45 кг янтаря

«Всего за последний месяц полицейскими были задержаны пять дайверов, занимавшихся нелегальным промыслом. Изъяты водолазные костюмы, моторные судна, баллоны для сжатого воздуха и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Общая масса незаконно добытого янтаря-сырца превысила 45 кг», — написала Волк.
В отношении фигурантов составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 7.5 КоАП РФ, добавила она.
На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. В регионе работает АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготавливается ювелирная и сувенирная продукция. Янтарь относится к стратегически важным ресурсам.