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В Калининградской области у нелегальных добытчиков изъяли больше 45 кг янтаря

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция совместно с ФСБ за месяц изъяла у нелегальных добытчиков более 45 кг незаконно добытого янтаря. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Всего за последний месяц полицейскими были задержаны пять дайверов, занимавшихся нелегальным промыслом. Изъяты водолазные костюмы, моторные судна, баллоны для сжатого воздуха и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Общая масса незаконно добытого янтаря-сырца превысила 45 кг», — написала Волк.

В отношении фигурантов составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 7.5 КоАП РФ, добавила она.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. В регионе работает АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготавливается ювелирная и сувенирная продукция. Янтарь относится к стратегически важным ресурсам.