Пожилая омичка хотела пополнить карту после юбилея и наткнулась на грабителя

Омская пенсионерка после юбилея отправилась в банк, чтобы положить деньги на карту. На остановке «Детский сад» она столкнулась с грабителем.
Как рассказала полицейским 70-летняя омичка, на остановке она достала кошелек, чтобы заплатить за проезд. После этого неизвестный мужчина напал на женщину и вырвал из ее рук кошелек.
Грабитель попытался скрыться с места преступления, однако пенсионерка поспешила догнать мужчину. Вор достал деньги из кошелька пожилой омички и кинул портмоне на снег. Общая сумма ущерба составила 4500 рублей.
Пенсионерка описала сотрудникам полиции грабителя — высокий рост и узнаваемая шапка-ушанка с эмблемой.
Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний омич. На мужчину завели уголовное дело по факту кражи.