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Пожилая омичка хотела пополнить карту после юбилея и наткнулась на грабителя

Вор напал на пенсионерку прямо на остановке.

Источник: Комсомольская правда

Омская пенсионерка после юбилея отправилась в банк, чтобы положить деньги на карту. На остановке «Детский сад» она столкнулась с грабителем.

Как рассказала полицейским 70-летняя омичка, на остановке она достала кошелек, чтобы заплатить за проезд. После этого неизвестный мужчина напал на женщину и вырвал из ее рук кошелек.

Грабитель попытался скрыться с места преступления, однако пенсионерка поспешила догнать мужчину. Вор достал деньги из кошелька пожилой омички и кинул портмоне на снег. Общая сумма ущерба составила 4500 рублей.

Пенсионерка описала сотрудникам полиции грабителя — высокий рост и узнаваемая шапка-ушанка с эмблемой.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний омич. На мужчину завели уголовное дело по факту кражи.