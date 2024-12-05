«У ребенка началась истерика»: неизвестные создавали каналы в мессенджере для травли школьников Шерловой Горы

Родители из поселка Шерлова Гора и города Борзя, что в Забайкалье, обеспокоены событиями, в эпицентре которых оказались их дети. Неизвестные создали в мессенджере три канала, где публиковали посты с оскорблениями и унижениями подростков. Взрослые обратились в региональный Следком. КП-Иркутск удалось поговорить с мамой 13-летней Кати*, которая подверглась онлайн-нападкам.
— Подобная ситуация происходит уже не первый раз, — рассказывает мама Кати. — Еще в сентябре стало известно о чате, где публиковали фотографии местных детей. Школьников поливали такой грязью, что и говорить стыдно. Но администратора быстро удалось установить. Оказалось, контент размещала одна из девочек. Вскоре ее семья перебралась в другой город.
Но 21 ноября в мессенджере появился новый канал. Контент все тот же — унижения и оскорбления подростков. Администратор рассылал школьникам приглашения на вступление в чат. К декабрю он насчитывал уже около 1,3 тыс. подписчиков. Тогда около десятка школьников, а то и больше, стали объектами насмешек и нападок. Однако не все ребята рассказали об этом родителям. Почему? Боялись…
В начале декабря информация дошла до родителей. Администратор был вынужден удалить площадку. Но не прошло и дня, как появилась новая. Правда, и она просуществовала всего около суток. А 3 декабря неизвестные завели уже третий чат. Однако удалили его в тот же день.
В начале декабря информация дошла до родителей. Фото: предоставлено мамой Кати.
— Узнала об ужасе, творящемся на просторах интернета, от знакомых, — говорит сибирячка. — Мне отправили скриншоты постов.
Кате было посвящено два. Сначала ее оклеветали, обвинив в создании подобного канала. Якобы она сама является администратором чата, в котором издеваются над детьми. Но, со слов мамы школьницы, паблика с таким названием вообще не существовало. Во второй раз неизвестные опубликовали фото подростка с оскорблениями.
— Когда я показала это дочери, она заплакала и впала в истерику. Оказывается, она давно видела эти посты, но все переживала одна. Я успокоила ее и объяснила, что это провокация, на которую не нужно реагировать. Сейчас у нас все хорошо, мы наладили с дочерью доверительные отношения.
Кто и зачем это сделал, проверят в региональном Следкоме. Кстати, следователи уже вызывали маму Кати для дачи показаний.
— Нам сказали, что из Читы к нам отправили следователя, который должен будет разобраться, — рассказывает мама Кати.
КП-Иркутск обратилась за комментарием в СУ СКР Забайкалья. Однако корреспонденту сообщили, что пока ведомство не готово отвечать на вопросы.