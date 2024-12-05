«У ребенка началась истерика»: неизвестные создавали каналы в мессенджере для травли школьников Шерловой Горы

— Когда я показала это дочери, она заплакала и впала в истерику. Оказывается, она давно видела эти посты, но все переживала одна. Я успокоила ее и объяснила, что это провокация, на которую не нужно реагировать. Сейчас у нас все хорошо, мы наладили с дочерью доверительные отношения.