Суд отобрал землю и дом иноагента-экстремиста Александра Невзорова в Петербурге

В итоге — всё обращено в доход РФ.
Речь идёт об участке на берегу Финского залива стоимостью почти 8 млн рублей. На территории находятся роскошный особняк, хозяйственные постройки и конюшни.
* Александр Невзоров внесен в РФ в список иноагентов
Ранее он* переоформлял жилплощадь на жену и тёщу, но суд признал сделки недействительными, так как это собственность участников экстремистского объединения.
В итоге — всё обращено в доход РФ.
Речь идёт об участке на берегу Финского залива стоимостью почти 8 млн рублей. На территории находятся роскошный особняк, хозяйственные постройки и конюшни.
* Александр Невзоров внесен в РФ в список иноагентов