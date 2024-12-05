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Суд отобрал землю и дом иноагента-экстремиста Александра Невзорова в Петербурге

Ранее он* переоформлял жилплощадь на жену и тёщу, но суд признал сделки недействительными, так как это собственность участников экстремистского объединения.

Источник: Замир Усманов/ИТАР-ТАСС

В итоге — всё обращено в доход РФ.

Речь идёт об участке на берегу Финского залива стоимостью почти 8 млн рублей. На территории находятся роскошный особняк, хозяйственные постройки и конюшни.

* Александр Невзоров внесен в РФ в список иноагентов