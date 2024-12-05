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Жителя Уфы оштрафовали за нелегальный запуск беспилотника

Уфимец заплатит штраф за нелегальный запуск БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

За полет квадрокоптера уфимец заплатит штраф. Мужчина запустил БПЛА в Советском районе города, несмотря на то, что у него не было на это разрешения. Своим запуском житель Уфы нарушил Федеральные авиационные правила.

Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, незапланированный полет беспилотника мог повлечь возникновение аварийных ситуаций или навредить здоровью граждан.

За нарушение законодательства уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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